Боевики понесли масштабные потери на Донбассе

За неделю на Донбассе ликвидировано 10 оккупантов, 15 - ранены.

За неделю с 22 по 28 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек: 10 оккупантов было ликвидировано, а еще 15 человек были ранены.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«По информации разведки Объединенных сил, с 22 по 28 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. 10 оккупантов было ликвидировано, а еще 15 человек составляют санитарные потери врага», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам, при угрозе жизни и здоровью украинских воинов и попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.