цей матеріал доступний українською

С начала суток на Донбассе один военный ранен еще один погиб в ДТП

20:05, 22 ноября 2019
Война
128 0
Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеУкраина вошла в топ-5 самых заминированных стран

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. Согласно сообщению, один военный ранен, еще один военнослужащий погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#обстрел