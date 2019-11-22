С начала суток на Донбассе один военный ранен еще один погиб в ДТП
20:05, 22 ноября 2019Война
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С начала этих суток боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
Иллюстрация \ REUTERS
С начала этих суток поддерживаемые Россией боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
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Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. Согласно сообщению, один военный ранен, еще один военнослужащий погиб во время дорожно-транспортного происшествия.
«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – говорится в сообщении.
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