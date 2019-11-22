Оккупанты вчера били под Донецком и Мариуполем, трое военных ранены

Вследствие обстрелов боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил.

21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеПатруль ОБСЕ услышал стрельбу на участке разведения сил возле Петровского

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Кроме того зафиксирован огонь из ПТРК.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела: дважды у Водяного – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 2 вражеских обстрелов: неподалеку Шумов – из противотанкового ракетного комплекса; возле Кондрашовки-Новой – из подствольных гранатометов.

Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.