Флаги боевиков надо убрать в ближайшее время – Зеленский в Станице Луганской

Зеленский отметил, что в ближайшее время задача властей эти флаги здесь убрать.

Так называемые флаги, которые российские гибридные силы держат на одной стороне моста в Станице Луганской, должны быть убраны в ближайшее время.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский. «Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние флаги. Они никакого отношения к Украине не имеют», – сказал Зеленский. Он назвал снятие этих флагов следующим заданием, передает радио Свобода.

«Думаю, в ближайшее время наша задача, чтобы эти флаги здесь убрать, – отметил президент, находясь в Станице Луганской. – Чтобы все помнили, что мы украинцы, и у нас один флаг».

20 ноября президент Зеленский в Станице Луганской осматривал восстановленный мост. Конструкция уже достроена, но пока не открыта для прохода. Зеленский отметил, что это произойдет в течение двух дней.