Во время обстрела боевиками поселка в Донецкой области погиб мирный житель
Во время обстрела боевиками поселка Александровка Марьинского района Донецкой области погиб мирный житель.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области.
По данным пресс-службы, 8 мая, около 12.00 под обстрел боевиков попало поселок Александровка Марьинского района.
В ходе минометного обстрела на вул. Орджоникидзе получил смертельное ранение местный житель, 1959 года рождения. Мужчина был убит осколком в грудь.
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Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
По данному факту следственным отделом Марьинского райотдела милиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 6 мая УНИАН сообщал, что боевики обстреляли окрестности Дзержинска, в результате чего были ранены двое мужчин.