Во время обстрела боевиками поселка в Донецкой области погиб мирный житель

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области.

По данным пресс-службы, 8 мая, около 12.00 под обстрел боевиков попало поселок Александровка Марьинского района.

В ходе минометного обстрела на вул. Орджоникидзе получил смертельное ранение местный житель, 1959 года рождения. Мужчина был убит осколком в грудь.

Читайте такжеБоевики продолжают стрелять из артиллерии – горячее всего на Донецком направлении

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По данному факту следственным отделом Марьинского райотдела милиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 6 мая УНИАН сообщал, что боевики обстреляли окрестности Дзержинска, в результате чего были ранены двое мужчин.