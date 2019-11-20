"У нас было время подготовиться": генерал объяснил, почему не стоит бояться разведения сил на Донбассе

Генерал отметил, что боятся разведения сил на Донбассе «те, кто сидит в районе Киева, а не на «нуле»».

Генерал-майор Олег Микац объяснил, почему после разведения в Станице Луганской позиции украинских войск не ухудшились.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

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Он отметил, что боятся разведения сил на Донбассе «те, кто сидит в районе Киева, а не на «нуле»».

«Я был командующим оперативно-тактической группировкой «Север». Что мы сделали в Станице Луганской? - С моста, который был разрушен, забрали один наш наблюдательный пост и сместили его на 300 метров. Но позиции слева и справа от моста гарантированно удержим. Участок раньше был в лесах, сейчас - нет. Пока там было ОБСЕ, я вырезал все «зеленки» и могу полностью все простреливать», – рассказал генерал.

Также он сообщил, что КПВВ «Золотое» также остается под огневым прикрытием ВСУ. «У нас было время подготовиться и оборудовать блиндажи. У нас там вся система инженерных заграждений, как в книжках написано. Вы должны понимать, мы – военнослужащие, находимся под присягой и выполняем приказы. Принимают решения политики. Да, мы с чем-то не согласны, у нас есть мнение, мы его доносим. Поверьте, там нет такого: «Давайте тупо разведем». Нет, были разговоры: «Вот тут можем развести. Вот здесь – нет»», – добавил Микац.