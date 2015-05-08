ОБСЕ заявляет, что боевики не пустили наблюдателей в Дебальцево

Об этом говорится в в ежедневном отчете миссии, сообщает 112.ua.

Так, по данным наблюдателей, так называемый заместитель "коменданта" "ДНР" в Дебальцево не разрешил проехать контролируемый боевиками населенный пункт Логвиново (8,5 км к северо-западу от Дебальцево) из-за продолжающихся там учений террористов с боевой стрельбой.

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Кроме этого, как отмечается, по данным наблюдателей, режим прекращения огня действует не на всей территории Донбасса.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан призвал все стороны конфликта на Донбассе обеспечить устойчивое прекращение огня во время празднований, запланированных на эти выходные.