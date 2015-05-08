Боевики из РСЗО обстреляли Калиновое на Донбассе
19:49, 08 мая 2015Война
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Незаконные вооруженные формирования обстреляли из реактивных систем залпового огня населенный пункт Калиновое.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.
«Бандиты обстреляли населенные пункты Артемово и Опытное из крупнокалиберной артиллерии, а из реактивных систем залпового огня – Калиновое», - сообщает пресс-центр.
В пятницу, 8 мая, утром и до 18 часов ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции оставалась напряженной, в течение дня боевики 28 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
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Как сообщал УНИАН, боевики 8 мая утром уже трижды обстреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в Широкино.
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