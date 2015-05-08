Боевики из РСЗО обстреляли Калиновое на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«Бандиты обстреляли населенные пункты Артемово и Опытное из крупнокалиберной артиллерии, а из реактивных систем залпового огня – Калиновое», - сообщает пресс-центр.

В пятницу, 8 мая, утром и до 18 часов ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции оставалась напряженной, в течение дня боевики 28 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Читайте такжеБоевики готовят провокации с масштабными жертвами среди мирного населения - СНБО

Как сообщал УНИАН, боевики 8 мая утром уже трижды обстреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в Широкино.