С начала суток оккупанты девять раз обстреляли украинские позиции

Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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Как отмечается, оккупанты обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, 8 обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", один - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"За текущие сутки потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.