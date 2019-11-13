Раненого под Новотроицким командира 128-й бригады доставили в госпиталь в Харькове
Двух тяжелораненых бойцов, среди которых командир 128-й горно-штурмовой бригады, доставили в госпиталь в Харькове.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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«Вчера два человека из состава ВСУ получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве», - рассказал боец ВСУ.
Ближе к ночи в сети появилось сообщение, что тяжелые ранения получили двое военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады, а именно командир бригады Евгений Коростелев и командир взвода одного из батальонов.
По данным корреспондента, командир бригады приехал на передовую с еще несколькими офицерами подразделения. В сопровождении командира взвода, который держит участок обороны, он пошел осматривать передовые позиции, где и получил тяжелое ранение. Говорят, что по звуку взрыв был похож на взрыв гранаты.
Военных сразу доставили в Волноваху. Там сделали первую операцию, после чего утром бортом санитарной авиации обоих раненых доставили в госпиталь в Харьков.
Как сообщал УНИАН, состояние двух раненых военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в результате подрыва на взрывном устройстве тяжелое.