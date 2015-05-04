Раненный в Песках боец батальона "ОУН" умер в больнице

Об этом батальон "ОУН" сообщил на своей странице в соцсети.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, 5 получили ранения"С большой скорбью извещаем, что друг Лимон, Дмитрий Афанасьев, который был вчера ранен в селе Пески, сегодня утром скончался от полученных ран", - говорится в сообщении.

Парень был родом из Краматорска.