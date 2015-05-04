Раненный в Песках боец батальона "ОУН" умер в больнице
17:54, 04 мая 2015Война
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Раненный в Песках украинский боец с позывным Лимон умер сегодня в больнице.
REUTERS
Об этом батальон "ОУН" сообщил на своей странице в соцсети.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, 5 получили ранения"С большой скорбью извещаем, что друг Лимон, Дмитрий Афанасьев, который был вчера ранен в селе Пески, сегодня утром скончался от полученных ран", - говорится в сообщении.
Парень был родом из Краматорска.
З великою скорботою сповіщаемо, що друг Лимон, Дмитро Афанасьев, якого було вчора поранено селі Піски сьогодні вранці п...Posted by Батальйон «ОУН» on Monday, 4 May 2015
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