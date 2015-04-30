В США заговорили об "объединенных российско-сепаратистских силах" на Донбассе

По информации агентства Associated Press, американские официальные лица со ссылкой на разведданные сообщают, что Россия за последние месяцы усилила свой контроль над сепаратистами, пишет Крым.Реалии.

Это привело к применению американскими разведслужбами нового термина – «объединенные российско-сепаратистские силы», сообщает Associated Press.

Госдепартамент США на прошлой неделе три раза использовал это выражение в заявлении, в котором обвинил Москву и повстанцев в нарушении прекращения огня.

Читайте такжеПосол США: военные РФ развернули дополнительные системы ПВО на востоке УкраиныКак отмечает Associated Press, изменения в освещении событий в Украине связаны, по данным американских спецслужб, с увеличением фактов, свидетельствующих о сотрудничестве россиян с сепаратистами, проведении ими совместных военных учений и осуществлении ими деятельности под объединенным командованием.

Агентство подчеркивает, что это может иметь широкие последствия, в частности, это может создать трудности для России в ее попытках добиться от США и Европы отмены санкций, а также оказать отрицательное воздействие на сотрудничество Москвы и Вашингтона в вопросах нераспространения ядерного оружия и борьбы с терроризмом.