ОБСЕ фиксирует за выходные самые интенсивные боевые действия вокруг Широкино начиная с середины февраля

Об этом говорится в отчете миссии по 26 апреля по состоянию на 19:00.

В частности, отмечается, что в воскресенье представители миссии наблюдали, по их оценке, наиболее интенсивные обстрелаы в Широкино с того времени, как боевые действия в этом районе начались в середине февраля.

"В течение последних 12 часов, и на момент опубликования этого отчета (в 1:05 ночи - УНИАН), специальная мониторинговая миссия фиксировала от единичных до непрерывных огневых перестрелок, в том числе из стрелкового оружия, пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов", - сказано в отчете.

Кроме того, отмечается, что в течение дня, миссия находясь на двух обустроенных наблюдательных постах, расположенных на расстоянии 1,5 км на запад и 4,5 км на северо-запад от Широкино, зафиксировала 69 выходных выстрелов из танков, которые были осуществлены с позиций в 600 м на юго-восток и 800 м на север от места нахождения наблюдателей.

При этом, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 191 случай выходного минометного огня из оружия 82-миллиметрового калибра и 153 случая исходного минометного огня из оружия 120-миллиметрового калибра. Указанный огонь происходил с расстояния 600 м на юго-восток, 300 м и 1,5 км на северо-запад и 800 м на север от места расположения миссии.

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В 7:20 наблюдатели слышали два громких взрыва, которые наиболее вероятно были вызваны огнем со 122-миллиметровой артиллерии. Взрывы произошли примерно в 300 м от наблюдательного поста миссии на восточных окраинах в поселке Бердянское (подконтрольный Украине), что в итоге заставило представителей ОБСЕ передислоцироваться на другой наблюдательный пост.

Также сказано, что между 15:00 и 16:30 обстрелы было слышно в направлении Мариуполя.

Кроме того, с помощью беспилотника миссия увидела 11 танков и 4 бронетранспортера, которые двигались через подконтрольное боевикам "ДНР" село Куликово (15 км на север от Широкино). В этой связи отмечается, что на протяжении последних трех дней, беспилотники ОБСЕ заметили 17 танков, 3 самоходные гаубицы и 60 бронетранспортеров на подконтрольной "ДНР" территории в 50 км на север от Широкино.