Журналист Die Welt: на стороне боевиков воюет около сотни немцев, абсолютное большинство - из стран СССР

Журналист газеты Die Welt Уве Мюллер рассказал DW, кто эти люди и какие санкции ждут боевиков после возвращения в Германию.

"Из этих ста - столько их, по данным моих источников в спецслужбах - мы смогли идентифицировать десяток и можем сказать, что все они являются немцами, которые имеют специфический "бэкграунд": родились в СССР, в странах-наследниках СССР и тогда приехали в Германию и решили воевать на стороне сепаратистов в Восточной Украине", - рассказал журналист.

По его словам украинцев среди них мало - установлены лишь двое, зато много выходцев из Казахстана. Также журналисты идентифицировали одну немку "без миграционной подоплеки".

Читайте такжеБольшинство поляков и немцев считают Россию причастной к войне на Донбассе - опрос"Мы смогли идентифицировать только одну женщину - Пегги Зайтлер, восточную немку из города Виттенберг, которая присоединилась к сепаратистам еще в самом начале", - заявил Мюллер.

Он сообщил, что правоохранительные органы Германии уже изучают данный вопрос.

"До сих пор их не преследовали. И до нашей публикации немецкие правоохранительные органы не воспринимали этот феномен. После публикации это изменилось. Федеральному ведомству по охране конституции поручено изучить это явление, получить целостную картину. Генеральный прокурор в Карлсруэ - высшая структура уголовного преследования - уже инициировал проверку. Но этот процесс еще только в начале", - сказал Мюллер.