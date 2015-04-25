Тягнибок заявил о создании "Легиона Свободы"

Об этом сегодня в Чигирине во время чествования героев Холодного Яра заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, сообщает Вголос.

«Для нас это особой день - мы освящаем «Легион Свободы». У нас возникла идея всех «свободовцев», которые воюют за Украину, организовать в комбатантское объединение. Чтобы потом, после нашей победы, победы Украины над московским врагом, можно было бы реабилитировать наших комбатантов, оказывать психологическую помощь, найти им работу. А сегодня – помогать им в этой войне, помогать раненым, семьям погибших», - заявил глава украинских националистов во время выступления на центральном стадионе Чигирина.

По словам Тягнибока, сегодня в составе «Легиона» - 1000 «свободовцев», 127 из них это депутаты и чиновники всех уровней. «Легионеры» - это фронтовики, которые находятся в составе Вооруженных Сил, Национальной гвардии Украины, спецподразделений МВД и добровольческих формирований.

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В войне «Легион» потерял уже 13 бойцов. 69 бойцов получили ранения различной степени тяжести. 15 бойцов награждены государственными наградами, Антон Цедик из батальона «Донбасс» награжден посмертно.

В представлении «Легиона» в Чигирине приняли участие те бойцы, которые сейчас проходят реабилитацию или находятся на ротации.

«Сегодня мы любовались, как в Чигирине маршировали националистические подразделения. Они выкрикивали «Слава Украине», как это было год назад на Майдане. И сегодня этот националистический лозунг известен всему миру как лозунг победы», - отметил Олег Тягнибок.