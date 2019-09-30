На Донбассе оккупанты усиливают давление на предпринимателей, отказывающихся им "помогать"
На Донбассе оккупанты усиливают давление на частных предпринимателей, которые не предоставляют "волонтерскую помощь" подразделениям боевиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.
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По его словам, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей усиливают давление на местных частных предпринимателей, которые якобы проявляют недостаточную лояльность к оккупационной власти и избегают участия по предоставлению так называемой "волонтерской помощи" подразделениям соединений и частей 1 (Донецк ) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
"В частности, оперативными группами так называемых "республиканских управлений по борьбе с преступностью МВД" начато проведение рейдов по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий. При этом, указанными "правоохранителями" уже задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуется "выкуп" и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить ювелирный бизнес", - отметил Гуцуляк.
Как сообщал УНИАН, Россия через неконтролируемые участки границы продолжает поставлять оккупационным войскам на Донбассе оружие и боеприпасы, в том числе, поврежденные коррозией, что грозит массовой детонацией в местах их хранения.