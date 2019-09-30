На Донбассе оккупанты усиливают давление на предпринимателей, отказывающихся им "помогать"

В частности, местные "правоохранители" проводят рейды по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий, задерживают предпринимателей и требуют у их родственников "выкуп" и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить бизнес.

На Донбассе оккупанты усиливают давление на частных предпринимателей, которые не предоставляют "волонтерскую помощь" подразделениям боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

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По его словам, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей усиливают давление на местных частных предпринимателей, которые якобы проявляют недостаточную лояльность к оккупационной власти и избегают участия по предоставлению так называемой "волонтерской помощи" подразделениям соединений и частей 1 (Донецк ) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"В частности, оперативными группами так называемых "республиканских управлений по борьбе с преступностью МВД" начато проведение рейдов по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий. При этом, указанными "правоохранителями" уже задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуется "выкуп" и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить ювелирный бизнес", - отметил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, Россия через неконтролируемые участки границы продолжает поставлять оккупационным войскам на Донбассе оружие и боеприпасы, в том числе, поврежденные коррозией, что грозит массовой детонацией в местах их хранения.