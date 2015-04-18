"Азов" после пятичасового боя отбил атаку боевиков в Широкино

Об этом сообщил "5 каналу" по телефону пресс-офицер полка "Азов" с позывным "Хорват". Бой длился почти пять часов.

По его словам, боевики хотели воспользоваться тем, что в Широкино находились представители миссии ОБСЕ и попытались приблизиться к позициям украинских военных. Однако террористы напали на передовую группу "Азова". Боевики начали обстрел из гранатометов, минометов и пулеметов.

"Наши пошли давать ответ. Завязался бой. Наши убили одного боевика. И тогда они начали стрелять по нашим позициям с гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов. Атака затянулась на несколько часов", - отметил "Хорват".

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В результате боя двое бойцов "Азова" получили ранения, один из них - тяжело ранен.

Как сообщалось ранее, в Широкино более четырех часов шел бой с применением АГС, 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а наблюдатели СММ ОБСЕ населенный пункт покинули.