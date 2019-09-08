СМИ раскрыли подробности вывоза Цемаха из ОРДЛО: один разведчик погиб, еще один – потерял ногу

Разведчикам поставили задачу обязательно доставить Цемаха живым.

Фигуранта дела о сбитии МН17, экс-боевика «ДНР» Владимира Цемаха забирали из оккупированного Донецка спецслужбы и бойцы 74 отдельного разведбата ВСУ. В ходе операции один разведчик погиб, еще один – потерял ногу.

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Как сообщает «Радіо Свобода», ссылаясь на свой проект «Радио Донбасс.Реалии », на самом деле Цемаха вывезли из оккупированного Донецка 27, а не 29 июня 2019 года. Детали операции на условиях анонимности рассказал журналистам один из ее участников.

«Нашей задачей было, собственно, перевозка Цемаха через линию разграничения. Сложность здесь, в частности, заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально на расстоянии 100 метров друг от друга. В так называемой «ДНР» и до сих пор не знают, в какой именно пробел мы залезли, чтобы вывезти Владимира Цемаха», – отметил разведчик.

По его словам, он сначала не интересовался, как зовут боевика, которого следует забрать.

«Командиру одной из спецслужб, с которым мы сотрудничали, задал только два вопроса: "можем Ли мы ликвидировать «клиента», если что-то пойдет не по плану?" и "стоит ли эта операция таких серьезных усилий?..." На первый вопрос ответ был: "нет, Ни в коем случае. Его необходимо доставить живым". На второе командир со спецслужбы ответил что-то вроде: "Да, эта операция стоит серьезных усилий. Если все удастся – это будет прорыв". После этих слов я понял, что мы будем забирать кого-то действительно ценного, – рассказал военный.

Он также рассказал, как подразделение ВСУ, который вывозило Цемаха, понесло потери.

«Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжному и еще одному нашему бойцу, фактически, пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и «сорвал» УМН. Второй боец подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно возле Сашиной головы и ноги второго бойца. Наконец, Сашу вывозили без сознания, а второй боец потерял ногу», – сообщил он.

Несмотря на это, боевика успешно доставили в Киев. За два дня информация о его вывозе из Донецка стала публичной. Тем временем, за жизнь сержанта Колодяжного боролись в военном госпитале Харькова, его состояние было тяжелым.

По словам источника, это было не первое ранение Колодяжного – с 2014 года его ранили на передовой три раза. После ранения в 2016 году он долго восстанавливался, однако смог самостоятельно вылечить раненую ногу и вернулся к боевым заданиям.

«Сержант был удивительным человеком. Мы воевали вместе с 2014 года, а в подразделении его называли «совесть». Саша действительно был нашей совестью – причем настолько, что взрослые мужики в прямом смысле слов боялись его огорчать. Когда что-то шло не по плану, или кто-то провинился – сразу говорили: «Только бы Саня не узнал. Так не хочется его расстраивать», – рассказал военный.

Отмечается, что сержант 74 ОРБ Александр Колодяжный умер 11 июля в военном госпитале в Киеве, не приходя в сознание. С операции по вывозу Владимира Цемаха и до сих пор не сняли гриф секретности.

Напомним, Апелляционный суд Киева ранее освободил главного свидетеля в деле МН17 Владимира Цемаха. Его отпустили из-под стражи под личное обязательство.

Сразу после этого президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом «будет масштабным», а также анонсировал совместное с властями Украины решения относительно обмена.

Накануне состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной стороны освободили по 35 человек.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что нидерландские следователи перед обменом допросили бывшего «начальника ПВО» Славянской бригады «ДНР» Владимира Цемаха.