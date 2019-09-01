КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы

Пропуск лиц и автомобилей будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

С сегодняшнего дня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил будут работать по осеннему графику.

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Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на осенний график работы. Пропуск людей и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30», - говорится в сообщении.

Как известно, с 1 июня КПВВ работали по летнему графику, который предусматривал осуществление пропускных операций с 06.00 до 20.00.