КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы
11:43, 01 сентября 2019Война
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Пропуск лиц и автомобилей будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.
КПВВ на Донбассе переходят на осенний график работы / фото facebook.com/pressjfo.news
С сегодняшнего дня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил будут работать по осеннему графику.
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Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
«С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на осенний график работы. Пропуск людей и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30», - говорится в сообщении.
Как известно, с 1 июня КПВВ работали по летнему графику, который предусматривал осуществление пропускных операций с 06.00 до 20.00.
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