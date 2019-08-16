ООН запустила электрокар для перевозки людей на КПВВ «Станица Луганская» (видео)

Ранее украинские власти запустили бесплатный автобус от моста до КПВВ.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев запустило электромобиль для перевозки людей на КПВВ «Станица Луганская».

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Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь организации в Украине Хуго Райхенбергер.

Машина будет перевозить пожилых, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями, которые пересекают пешеходный контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» на востоке Украины.

Today @UNHCRUkraine is launching an electric cart to support elderly, pregnant women and persons with disabilities who are crossing the Stanytsya Luhanska pedestrian checkpoint in east #Ukraine. #StayTuned for more info! Congratulations to our team for this innovative solution! pic.twitter.com/oi0Ym9nMYz — Hugo Reichenberger 🇺🇳 (@HugoReichenb) August 16, 2019

В конце июня вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.

Украинские власти запустили бесплатный автобус от моста до КПВВ.

Сейчас продолжается разминирование территории вокруг разрушенного моста. После этого планируется его ремонт.