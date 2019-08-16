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ООН запустила электрокар для перевозки людей на КПВВ «Станица Луганская» (видео)

11:56, 16 августа 2019
Война
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь организации в Украине Хуго Райхенбергер.

Машина будет перевозить пожилых, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями, которые пересекают пешеходный контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» на востоке Украины.

В конце июня вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года. 

Украинские власти запустили бесплатный автобус от моста до КПВВ.

Сейчас продолжается разминирование территории вокруг разрушенного моста. После этого планируется его ремонт.

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