Боевики запросили «тишину» и обстреляли украинские позиции: ранен один боец

Оккупационные войска коварно обстреляли подразделения Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики во время режима тишины под предлогом эвакуации тел погибших обстреляли украинские позиции, ранен один боец.

Читайте такжеБоевики «ДНР» открыли в оккупированном Донецке памятник убитому главарю Захарченко (фото)

Как сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, сегодня в 13.30 в районе населенного пункта Зайцево боевики незаконных вооруженных формирований запросили в украинской стороны режим «тишина» до 16.00.

В своем обращении они призвали Объединенные силы дать возможность забрать тела своих погибших - членов диверсионно-разведывательной группы, которые были недавно ликвидированы бойцами полка "Азов" в районе Светлодарской дуги.

«Украинская сторона, соблюдая основы международного гуманитарного права, ряда международно-правовых соглашений о защите жертв войны, а также морально-этические нормы, подтвердила запрос на режим «тишина» на вышеуказанный период времени.

Однако, враг имел другую цель - воспользоваться затишьем, усыпить бдительность и нанести поражение по нашим подразделениям. С этой целью он, нарушая режим "тишина", дерзко начал обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинские военнослужащие уже давно привыкли не верить российским наемникам, поэтому были готовы к такому развитию событий.

«Во время мощного вражеского обстрела все же не обошлось без санитарных потерь – один наш военнослужащий был ранен. Сейчас ему уже оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья - средней тяжести», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 августа бойцы полка «Азов» на Светлодарской дуге обезвредили вражескую диверсионную группу.

Бойцами «Азова» была замечена группа наемников, которая двигалась в «серой зоне» и пыталась проникнуть на украинские позиции. В результате кратковременного боя четверо врагов было уничтожено, один ранен и взят в плен вместе с имеющимися у него оружием и другими вещами.