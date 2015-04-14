За неделю для армии восстановили более 240 единиц военной техники
10:15, 14 апреля 2015Война
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Ремонтные подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают восстанавливать военную технику для армии.
REUTERS
За последнюю неделю ремонтными подразделениями ВСУ восстановлено 248 машин военной техники.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир.
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"Ремонтные подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают восстанавливать военную технику для нашей армии. За последнюю неделю восстановлено 248 машин техники. В частности, 31 единицу бронетанкового вооружения и 217 автомобилей", - сказала она.
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