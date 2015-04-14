За неделю для армии восстановили более 240 единиц военной техники

За последнюю неделю ремонтными подразделениями ВСУ восстановлено 248 машин военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир.

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"Ремонтные подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают восстанавливать военную технику для нашей армии. За последнюю неделю восстановлено 248 машин техники. В частности, 31 единицу бронетанкового вооружения и 217 автомобилей", - сказала она.