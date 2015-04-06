Под Мариуполем атаковали базу "Правого сектора", ранены 2 бойца

Об этом 0629 рассказал командир 8 отдельной роты "Правого сектора" Андрей Гергерт псевдо "Червень".

"Сегодня в 8:30 утра дальний опорно-наблюдательный пункт базы "Правого сектора" был забросан ручными гранатами", - рассказал "Червень". По словам Андрея Гергерта, дозорным были брошены под ноги гранаты. Два бойца получили контузии. Опасности для их жизни нет, состояние раненых стабильное.

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"Мы отреагировали, но им удалось отойти. Сразу преследовать вражеских диверсантов было бы глупо. Могли напороться на засаду или "растяжки", - рассказал командир 8 отдельной роты "Аратта".

Андрей Гергерт отметил, что такие действия направлены на раскачивание ситуации в городе. Однако ничего необычного "Червень" в этом не видит.

"Это война. Все нормально. Это послужит для нас уроком", - сказал Андрей Гергерт.

Он также заявил о том, что несмотря на провокации "Правый сектор" останется в Мариуполе.