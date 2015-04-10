"Правый сектор" заявил об отводе бойцов от линии соприкосновения в зоне АТО

Об этом говорится в официальном заявлении штаба ДУК "Правый сектор", размещенном на сайте организации.

"В связи с подготовкой передовых подразделений ДУК к вхождению в ВСУ на линии непосредственного соприкосновения с противником наших бойцов нет", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что бойцы ДУК "Правый сектор" приняли решение поступить на контрактную службу в Вооруженные силы Украины, в частности в 79-ю отдельную аэромобильную бригаду Сухопутных войск ВСУ.