"Правый сектор" заявил об отводе бойцов от линии соприкосновения в зоне АТО
11:00, 10 апреля 2015Война
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Добровольческий украинский корпус "Правого сектора" заявил об отводе бойцов от линии соприкосновения в зоне АТО в связи с подготовкой вхождения подразделений В Вооруженные силы Украины.
Правого сектора на линии соприкосновения нет / uzhgorod.in
Об этом говорится в официальном заявлении штаба ДУК "Правый сектор", размещенном на сайте организации.
"В связи с подготовкой передовых подразделений ДУК к вхождению в ВСУ на линии непосредственного соприкосновения с противником наших бойцов нет", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 3 апреля советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что бойцы ДУК "Правый сектор" приняли решение поступить на контрактную службу в Вооруженные силы Украины, в частности в 79-ю отдельную аэромобильную бригаду Сухопутных войск ВСУ.
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