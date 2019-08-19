Офицер ВСУ показал ликвидированного на Донбассе российского наемника (фото)
09:19, 19 августа 2019Война
800 0
В российских соцсетях сообщалось, что Борисенко якобы умер от сахарного диабета.
Террорист был ликвидирован 17 августа
17 августа на Донбассе был ликвидирован террорист "Л/ДНР" Егор Борисенко по кличке "Пикассо".
Читайте такжеЗа минувшие сутки боевики на Донбассе 13 раз обстреляли украинских военных
Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" со ссылкой на базу сайта "Миротворец".
"Борисенко "Пикассо" Егор из Сургута, РФ. Самоликвидировался", – говорится в сообщении, к которому прикреплено фото террориста.
В российских соцсетях сообщалось, что Борисенко якобы умер от сахарного диабета.
Как сообщалось, в воскресенье, 18 августа, около 18.00 часов в районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб один военный, еще трое получили ранения средней и легкой тяжести.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter