Офицер ВСУ показал ликвидированного на Донбассе российского наемника (фото)

В российских соцсетях сообщалось, что Борисенко якобы умер от сахарного диабета.

17 августа на Донбассе был ликвидирован террорист "Л/ДНР" Егор Борисенко по кличке "Пикассо".

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" со ссылкой на базу сайта "Миротворец".

"Борисенко "Пикассо" Егор из Сургута, РФ. Самоликвидировался", – говорится в сообщении, к которому прикреплено фото террориста.

В российских соцсетях сообщалось, что Борисенко якобы умер от сахарного диабета.

Как сообщалось, в воскресенье, 18 августа, около 18.00 часов в районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб один военный, еще трое получили ранения средней и легкой тяжести.