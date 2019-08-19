За минувшие сутки боевики на Донбассе 13 раз обстреляли украинских военных

С начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций украинских военных.

В течение минувших суток, 18 августа, боевики на Донбассе тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Пищевика – из стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды возле Лебединского – из стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки – из стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Песок – из ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

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"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил: в районе Новолуганского – из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - добавили в штабе.

В штабе ООС отметили, что за минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

В частности, режим тишины был нарушен недалеко от Новотроицкого, где боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; а также в районе Водяного – там обстрелы происходили из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.