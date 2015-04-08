Российские СМИ придумали погибшую во время обстрела Донецка девочку - расследование ВВС

Журналисты провели собственное расследование по поводу якобы гибели девочки и побывали на месте событий, передает Европейская правда со ссылкой на сюжет BBC.

Однако ни один из жителей Петровского района Донецка не смог подтвердить эту информацию.

"Мы тоже слышали об этом по телевизору", - сказала одна из жительниц Донецка, однако отметив, что сама об этом ничего не знает.

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"Если бы было что-то такое, мы бы знали", - добавила другая женщина, отметив, что даже обстрелов района в тот день не было.

Кроме того, журналисты побывали в Донецком морге, однако его директор Николай Калашников не смог подтвердить, что к ним привозили тело погибшей.

"Не было никакой девочки. Показали это, потому что надо было", - признал один из российских журналистов на одном из сепаратистских блокпостов.

Только канал НТВ признался, что взял информацию о гибели девочки из выступлений спикеров самопровозглашенных республик. Другие каналы на запрос журналистов не ответили.

Ранее УНИАН сообщал, что ведущая российского "Первого канала" Ирада Зейналова в выпуске программы "Время" прокомментировала фейковый сюжет о распятом в Славянске мальчике и заявила о том, что у журналистов не было и нет доказательств описанной в видео истории.