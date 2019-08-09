Генерал заставил элитное подразделение нести ему носки на передовую на Донбассе - соцсети

В комментариях пользователи предполагают, что это могла быть отработка маршрута или тренировка.

На Донбассе украинский генерал заставил элитных спецназовцев ВСУ нести ему носки на передовую.

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Об этом рассказал на своей странице в Facebook спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. "Группа элитного подразделения ВСУ получила приказ как можно быстрее доставить одному генералу пакет с грифом секретности. На самый передок. Рискуя своей жизнью и понимая важность поставленной задачи, спецназовцы выполнили свою задачу", – сообщил он.

По его словам, после прибытия на место пакет был передан лично в руки генералу. Он сразу же его открыл при бойцах.

"И достал оттуда носки, которые таким образом ему передали... Группу спецназовцев поднимали по полной боевой, чтобы доставить носки..." – возмутился Макарук.

Ранее начальник Генштаба Руслан Хомчак назвал отношения в воинских коллективах одной из проблем ВСУ.