Глава Генштаба назвал одну из проблем ВСУ (видео)

По словам Хомчака, речь идет о безразличном отношении начальников к своим подчиненным.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак назвал отношения в воинских коллективах одной из проблем ВСУ.

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"Проблема, которую я вижу, - проблема отношений в воинских коллективах. Вчера мы собирали заместителей командиров по морально-психологическому обеспечению... Тех, которые должны знать все проблемы, которыми живут их подчиненные. Я сегодня понимаю, что здесь есть какие-то недоработки", - заявил он в интервью "Донбасс.Реалии".

"Когда солдат имеет проблему или видит проблему, или нарушения, и идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам или еще кому-то, и чтобы ее решить, надо "зайти наверх", чтобы "сверху" этот вопрос решили ... Я так понимаю, что в коллективе при этом - нездоровые отношения", - отметил Хомчак.

"Нужно их изменить", - добавил глава Генштаба ВСУ и отметил, что речь идет о безразличном отношении начальников к своим подчиненным.

Ранее сообщалось, что новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сила Украины Руслан Хомчак выступает против переговоров с боевиками на оккупированном Донбассе.