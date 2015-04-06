В Луганской области на разрушенном мосту подорвался мирный житель

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, в Новоайдарскую районную больницу с многочисленными осколочными ранениями был госпитализирован 53-летний житель Луганска.

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Проверкой установлено, что 5 апреля потерпевший переходил по разрушенному мосту через реку Северский Донец в поселке Трехизбенка Новоайдарского района и подорвался на взрывном устройстве. Данный факт квалифицирован по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного Кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Луганской области подорвался на растяжке украинский военнослужащий.