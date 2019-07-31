Ремонт моста в Станице Луганской продлится несколько месяцев - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ заявил о достижении взаимопонимания по конкретным шагам ремонта моста.

На ремонт моста в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области понадобится несколько месяцев.

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Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик по итогам сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, сообщает белорусское издание БЕЛТА.

Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что тема ремонта моста в Станице Луганской была основной во время заседания ТКГ.

"Мы достигли взаимного понимания о конкретных шагах в этом направлении. С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ. В связи с этим могут возникнуть некоторые временные ограничения при использовании этого пункта пропуска. После этого будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, затем начнутся сами ремонтные работы. Их продолжительность составит несколько месяцев", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Минске на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.