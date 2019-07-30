Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Луганского

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Сегодня боевики российско-оккупационных войск на Донбассе нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел позиций украинских военнослужащих неподалёку от населенного пункта Луганское.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил. «С начала текущих суток Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и её наемники нарушают запрет на использование любого оружия», - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» противник осуществил обстрел позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем неподалёку от Луганского с направления Нижнего Лозового.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.