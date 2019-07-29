"Хлебное перемирие" на Донбассе: боевики с полуночи понедельника не открывали огонь

Потерь с украинской стороны нет.

С начала суток на Донбассе обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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«28 июля Вооруженные силы Украины соблюдали установившийся режим прекращения огня. В то же время, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование какого-либо оружия. Противник произвел обстрел КПВВ «Марьинка» из крупнокалиберного пулемета», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 21 июля в Донбассе начало действовать новое "летнее перемирие", согласованное Трехсторонней контактной группой (ТКГ) на заседании 17 июля.

В апреле российская сторона в ТКГ дважды отказывалась согласовывать инициированное Украиной "пасхальное перемирие", введение "хлебного" срывалось два раза. Оно стало уже 20-м с начала войны в Донбассе и на вторые сутки было нарушено боевиками.

22 июля в Луганской области оккупанты в течение десяти минут вели огонь из пехотного вооружения. 26 июня украинские подразделения под контролем ОБСЕ были отведены от Станицы Луганской. Переговоры относительно разведения сил и средств в районе Станицы Луганской начались еще в 2016 году, однако начать процесс мешали регулярные обстрелы боевиков "ЛНР".