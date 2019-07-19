Ситуация на Донбассе: оккупанты стреляют возле Широкино, Богдановки и Крымского

Вследствие обстрелов потерь с украинской стороны нет.

С начала суток оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Читайте такжеНа Донбассе бойцы ВСУ находят доказательства присутствия российской армии (видео)

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» боевики осуществили два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Широкино из стрелкового оружия, а возле Богдановки из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» террористы осуществили один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Крымского из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

«В результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано», - сообщили в штабе.