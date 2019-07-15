Жителям Донбасса обещают компенсации за разрушенное оккупантами жилье

Максимальная сумма возмещения составит 300 тыс. гривень.

Собственники жилых домов или квартир, которые были разрушены вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, на востоке Украины отныне смогут получить от государства денежную компенсацию.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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Сумма возмещения пострадавшим будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья в соответствующих областях Украины, при этом ее размер не будет превышать 300 тыс. гривень.

Согласно одобренному механизму, органы местного самоуправления будут проводить обследование такого жилья и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных военно-гражданских администрациях, которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должны быть разработаны Министерством по оккупированным территориям.

В министерстве добавили, что средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.