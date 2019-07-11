Медики Днепра спасают волонтера, подорвавшегося на передовой (видео)

23-летний мужчина наткнулся на мину неподалеку Новотроицкого.

В Днепре врачи спасают волонтера, который на днях подорвался на передовой, когда привез защитникам медикаменты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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23-летний мужчина потерял стопу. Произошло это недалеко от Новотроицкого. Он вышел из машины, сделал несколько шагов, и раздался взрыв. Вероятно, мужчина наступил на мину. Раненого срочно доставили в реанимацию областной больницы Днепра, его готовят к операции.

По словам главного врача областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, врачи готовятся к реампутации, поскольку необходимо сделать все возможное, чтобы у парня был обязательно хороший протез, а для этого надо подготовить ногу.

В целом в последние дни в Днепр привезли 10 раненых защитников.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Днепре простились с 42-летним бойцом 53-й бригады Владиславом Лактионовым, погибшим во время вражеского обстрела.