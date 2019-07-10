Почти два года был в плену: в Днепре простились с погибшим бойцом

В плену боец пережил пытки, но в конце концов был освобожден по обмену.

В Днепре простились с 42-летним бойцом 53-й бригады Владиславом Лактионовым, который погиб во время вражеского обстрела.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Под Торецком мина боевиков попала в блиндаж, где был боец. У него не было шансов выжить, расказывают побратимы.

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Владислав ушел в армию три года назад, оставив работу в строительной фирме. На Луганщине он попал в плен, в котором провел почти два года. Там боец пережил пытки, но в конце концов был освобожден по обмену.

Уже дома узнал, что жена ушла от него. Владислав Лактионов еще должен был доказывать, что не был дезертиром. Когда все обвинения с него сняли – снова вернулся в армию, где и погиб.

У погибшего бойца осталась мать и восьмилетний сын.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки оккупанты 27 раз обстреляли позиции Объединенных сил, пострадали 9 украинских военных.