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Почти два года был в плену: в Днепре простились с погибшим бойцом

14:23, 10 июля 2019
Война
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Мина боевиков попала в блиндаж, где находился боец / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Под Торецком мина боевиков попала в блиндаж, где был боец. У него не было шансов выжить, расказывают побратимы.

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Владислав ушел в армию три года назад, оставив работу в строительной фирме. На Луганщине он попал в плен, в котором провел почти два года. Там боец пережил пытки, но в конце концов был освобожден по обмену.

Уже дома узнал, что жена ушла от него. Владислав Лактионов еще должен был доказывать, что не был дезертиром. Когда все обвинения с него сняли – снова вернулся в армию, где и погиб.

У погибшего бойца осталась мать и восьмилетний сын.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки оккупанты 27 раз обстреляли позиции Объединенных сил, пострадали 9 украинских военных.

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Теги: #Днепр#война на Донбассе#погиб боец АТО#ООСпогода в Днепре