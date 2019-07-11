МИД об обстреле колонны на Донбассе: вдохновленная Советом Европы Россия не остановится

Под обстрел попал грузовик, что сопровождал руководителя Донецкой ВГА Кириленко.

В МИД не исключают, что после обстрела колонны председателя Донецкой ВГА, в результате которого один военнослужащий погиб, Россия продолжит провокации на Донбассе.

Такое мнение на своей странице в Twitter выразил заместитель Министра иностранных дел Егор Божок.

"Именно так Кремль "хочет" прекращения огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. Вдохновленная Советом Европы Россия не остановится", – написал Егор Божок.

This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor’s motorcade https://t.co/ja48VXIrAv — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) July 10, 2019

Как сообщал УНИАН, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщил ряд СМИ, под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.

В связи с обстрелом грузовика президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность ВС по обезвреживанию диверсионных групп.

В пресс-службе главы государства также сообщили, что в результате обстрела «автомобиль председателя Донецкой ОГА, что стоял неподалеку, не пострадал».