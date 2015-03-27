Боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных на Донбассе - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Российско-террористические группировки и в дальнейшем огневой натиск концентрируют на Донецком направлении. Сегодня в 14.35, 15.15 и 15.30 из 120-миллиметровых минометов боевики вели огонь по Опытному. В 15.30 и около 16 часов преступники также из минометов обстреляли Пески, а в 16.50 били по Авдеевке», - сказано в сообщении.

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На Мариупольском направлении в течение дня боевики 4 раза обстреляли из стрелкового оружия и минометов поселок Широкино» - сказано в сообщении.

Пресс-центр отмечает, что на Артемовском направлении из стрелкового оружия враг трижды вел огонь по Майорску и один раз по Ленинскому.

Ранее УНИАН сообщал, что в Широкино продолжается бой.