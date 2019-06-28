День Конституции на Донбассе: 14 обстрелов, потерь нет

Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня боевики российско-оккупационных войск на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил на странице в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Широкино, Опытного, Авдеевки, Водяного и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новгородское, Крымское, Новолуганское и Пивденне.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.