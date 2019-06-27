Стали известны имена украинских пленных, которых собираются освободить из плена боевики на Донбассе

Как ранее сообщали российские СМИ, пленные завтра будут переданы в Минске Медведчуку.

Народный депутат Вадим Рабинович назвал имена четырех украинцев, которых в одностороннем порядке собираются освободить из плена боевики на Донбассе.

Об этом соратник главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который вел переговоры с главарями "ДНР" и "ДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником об освобождении пленных, написал на своей странице в Facebook.

По словам Рабиновича, боевики намерены освободить Эдуарда Анатольевича Михеева 1964 года рождения, которого боевики "ЛНР" задержали в 2017 году и незаконно приговорили к 12 годам лишения свободы, а также троих военнослужащих ВСУ: Якова Петровича Веремейчика 1986 года рождения, взятого боевиками "ЛНР" в плен 25 мая 2018 года, Дмитрия Николаевича Великого 1988 года рождения, взятого в плен 11 сентября 2016 года и приговоренного к 15 годам лишения свободы, Максима Анатольевича Горяинова 1984 года рождения, взятого боевиками "ДНР" в плен 22 мая 2019 года и незаконно приговоренного к 15 годам лишения свободы.

Как ранее сообщали российские СМИ, пленные в пятницу, 28 июня, будут переданы в Минске Медведчуку.

Стоит отметить, что Дмитрий Великий, который есть в списке на освобождение, находится с 2016 года в базе "Миротворца". Его обвиняют в дезертирстве. Он якобы пропал в Павлограде, Днепропетровской области, самовольно покинув воинскую часть.