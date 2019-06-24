"Продвигаются вперед в разных направлениях": волонтер показал, как ВСУ закрепились на новых позициях (фото, видео)

Силы ООС установили новые опорные пункты.

Украинские военные, продвигаясь вперед на Донбассе, закрепились на новых позициях, установив новые опорные пункты.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОккупанты продолжают бить из запрещенного оружия: два бойца ООС ранены

«Я знал, что они потихоньку продвигаются вперёд. Продвигаются и закрепляются. Ставят новые опорники и укрепляют их со всех сторон. Но, я не ожидал увидеть такое. Совсем свежие, вырытые вручную окопы, глубиной почти по грудь. А где хорошо просматриваются со стороны противника, окопы в человеческий рост», – отметил волонтер.

Он отметил, что работы осуществляются под палящим солнцем, «где на небе нет ни одного, даже самого маленького облака».

«А пехота, несмотря ни на что, берет в руки штыковые лопаты и копает. Копает и копает.

Продвигается вперёд в разных направлениях. Несколько сотен метров на одном фланге, несколько сотен на другом. По свежим окопам, где по краям стен ещё не успела засохнуть от солнца земля. Идёшь и чувствуешь запах ещё свежей земли», – рассказал Мысягин.

Тем временем, оккупанты продолжают бить на всех основных направлениях, используя тяжелую артиллерию, запрещенную Минскими договоренностями. По данным разведки, двое оккупантов накануне были уничтожены, еще двое – ранены.