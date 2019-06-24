Силы ООС ответили на обострение уничтожением двух оккупантов

По данным разведки, 23 июня двух оккупантов уничтожили и еще двое ранены.

23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики открывали огонь по силам ООС из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи Павлополя – из миномета калибра 120 мм; четыре раза район населенного пункта Авдеевка – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем; пять раз окрестности Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Песок – из автоматических гранатометов; неподалеку Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета; дважды окраине Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды район населенного пункта Широкино – из стрелкового оружия; рядом с Опытным – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 16 раз: район населенного пункта Шумы – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраине Южного – из автоматических гранатометов; вблизи Майского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; пять раз окрестности Новолуганского – из артиллерии 152 мм, минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Майорськ – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новгородского – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Счастья - из автоматических гранатометов; в районе населенного пункта Светлодарск – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем; трижды окрестности Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит Минским договоренностям.

«По данным разведки, 23 июня двое оккупантов были уничтожены и еще двое ранены», – сообщили в штабе.

С начала текущих суток боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты осуществили два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Водяное – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; возле Авдеевки – из миномета калибра 120 мм.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – говорится в сообщении.