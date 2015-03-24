На Харьковщине с начала АТО уничтожили полсотни ДРГ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня во время торжеств по случаю профессионального праздника и 23-й годовщины создания Службы безопасности Украины сообщил в своей речи начальник Управления СБУ Харьковской области Александр Пивовар.

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Он отметил, что только в течение марта 2015 года был ликвидирован ряд диверсионно-разведывательных групп в 5 районах области.

«Управлением только за последний месяц ликвидирован ряд диверсионно-разведывательных групп в Дергачевском, Изюмском, Купянском, Лозовском, Чугуевском районах области, перед которыми стояла задача совершить диверсии на стратегических объектах региона», - отметил Пивовар.

По его словам, в настоящее время сотрудники блокировали деятельность в Харькове активистов пророссийских политизированных и общественных структур, которые пытались создать в регионе так называемую «ХНР» и подстрекали граждан к сепаратизму. Сейчас продолжается работа по выявлению и обезвреживанию террористов.

Во время торжеств и.о. заместителя председателя Харьковской ОГА Вячеслав Аббакумов вручил сотрудникам Управления СБУ в Харьковской области награды облгосадминистрации.