РФ разместила на оккупированных территориях и возле границы 82 тысячи "активных" военных – Генштаб ВСУ

Сейчас вдоль границы Украины в Ростовской области находится более чем 25 батальонных тактических групп.

Вдоль границы с Украиной и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма Россия удерживает около 82 тыс. военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь.

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По его словам, сейчас вдоль государственной границы Украины в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп, там же проводится активное формирование 150-й мотострелковой дивизии.

Гудзь также отметил, что для руководства воинскими группировками, которые развернуты на территории Украины, работает оперативно-тактический штаб в Новочеркасске Ростовской области, входящий в состав Южного военного округа.

«Указанные военные организмы находятся вне контроля ОБСЕ и других организаций безопасности», - подчеркнул он.

По словам Гудзя, общее количество личного состава, которое РФ удерживает вдоль границы с Украиной и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма, составляет около 82 тыс. военнослужащих.

«Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности», - добавил начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, по сравнению с 2014 годом Россия вдвое увеличила военное присутствие на Крымском полуострове.

«Опасность создает развертывание Россией носителей ядерного оружия, в том числе наземных комплексов «Искандер» и носителей ракет морского базирования типа «Калибр» с дальностью поражения, которая может превышать ограничения, определенные договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. РФ также скрывает наличие в АРК более современных самолетов ЯК-130, МиГ-29, Су-30М и вертолетов Ми-35М, Ми-24», - подчеркнул Гудзь.