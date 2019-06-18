В Кремле заявили о схожести позиций Зеленского и Порошенко на российском направлении

Зеленский на первой встрече с Путиным намерен сказать, что Донбасс и Крым - это Украина.

В Кремле считают, что позиции президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко на российском направлении схожи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте такжеЗеленский будет говорить с Меркель о прекращении войны на Донбассе

"Мы внимательно следим, и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиций, которые сейчас начинают набирать очертания", - ответил Песков на вопрос УНИАН, прояснилась ли для Кремля позиция Зеленского, поскольку его заявления по России аналогичны с позицией Порошенко в части территориальной целостности Украины, санкций против России и возврата военнопленных и политзаключенных граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Зеленский заявил в интервью немецкому изданию BILD, что на первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным скажет, что оккупированный Крым является неотъемлемой частью Украины. "Начнем с того места, что Донбасс и Крым - это Украина", - подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос, что он скажет Путину на первой их встрече.

На вопрос, не является ли Крым потерянным для Украины, Зеленский ответил: "Крым - это Украина. И мы надеемся, что вскоре он будет возвращен. Я очень люблю Крым. Я посещал его много-много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Для меня Крым всегда был и будет частью Украины".

Кроме того, Зеленский выступает за ужесточение санкций против России с целью освобождения оккупированных украинских территорий - Крыма и ряда районов Донбасса.

17 июня Зеленский призвал Россию освободить всех незаконно заключенных и выполнить решение Международного трибунала ООН по освобождению 24 украинских военных моряков, захваченных в плен в ноябре 2018 года.