В сети показали видео разгрома позиции "ДНР"
11:09, 18 июня 2019Война
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В результате удара один террорист ликвидирован, двое – ранены.
Дата удара неизвестна / Скриншот
Бойцы Объединенных сил уничтожили огневую точку террористов на Светлодарской дуге.
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Видео удара по оккупантам опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Москаленко. "Уничтожение вражеской пулеметной точки, которая постоянно донимала и подвергала опасности наших воинов. Меткий выстрел ПТУРа", — написал он.
Москаленко добавил, что в результате удара один террорист ликвидирован, двое – ранены.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Как сообщал штаб ООС, за прошедшие сутки на Донбассе были зафиксированы 34 обстрела, один украинский боец ранен.
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