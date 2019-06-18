В сети показали видео разгрома позиции "ДНР"

В результате удара один террорист ликвидирован, двое – ранены.

Бойцы Объединенных сил уничтожили огневую точку террористов на Светлодарской дуге.

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Видео удара по оккупантам опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Москаленко. "Уничтожение вражеской пулеметной точки, которая постоянно донимала и подвергала опасности наших воинов. Меткий выстрел ПТУРа", — написал он.

Москаленко добавил, что в результате удара один террорист ликвидирован, двое – ранены.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал штаб ООС, за прошедшие сутки на Донбассе были зафиксированы 34 обстрела, один украинский боец ранен.