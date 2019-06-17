"Мы говорим о людях": эксперт объяснил, ради чего стоит снимать блокаду с ОРДЛО

Он призвал исходить в этом вопросе из интересов Украины.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский рассказал, при каких условиях Украине стоит снимать блокаду с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом пишет "Главред".

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"Это – вопрос условий. Любые вопросы, которые затрагивают Российскую Федерацию – это вопросы механизмов", – подчеркнул Землянский.

Он призвал исходить в этом вопросе из интересов Украины.

"Что в результате снятия блокады мы получим? Если – возврат под контроль предприятий, находящихся на территории, неподконтрольной Украине, как это было до 2016 года, пока не была введена блокада, а, соответственно, начнут восстанавливаться социально-гуманитарные и экономические связи… Ведь, если мы говорим о реинтеграции Донбасса, то, в первую очередь, мы говорим о людях, во вторую – о деньгах, которые будут направляться в украинский бюджет в виде уплаты налогов, и зарплаты будут платиться из тех денег, которые зарабатывают эти предприятия. Если подразумеваются такие условия, то – да, блокада должна быть снята. И я уже назвал сферы, на которые это окажет позитивный эффект", – отметил эксперт.

Другие варианты, по его мнению, рассматривать не стоит.

"Если же это будет просто снятие блокады, и мы начнем торговать с непризнанными республиками, то это – вопрос. Думаю, это будет неконструктивный подход, и такой вариант не сработает", – резюмировал Землянский.