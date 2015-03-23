Руководство ВС РФ проводит ротацию оккупационного контингента на Донбассе - Лысенко
13:33, 23 марта 2015Война
2712
Руководство вооруженных сил России проводит ротацию подразделений оккупационного контингента на Донбассе.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«По данным разведки, руководство ВС РФ проводит ротацию подразделений оккупационного контингента на Донбассе, который с декабря прошлого года выполняет задачи на территории Украины, преимущественно на юге зоны АТО», - отметил он.
Читайте такжеБоевики получили полторы сотни безоткатных орудий из России - Лысенко
Читайте такжероссийские военные на Донбассе тренируют боевиков на импровизированных полигонах
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter