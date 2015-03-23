Руководство ВС РФ проводит ротацию оккупационного контингента на Донбассе - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По данным разведки, руководство ВС РФ проводит ротацию подразделений оккупационного контингента на Донбассе, который с декабря прошлого года выполняет задачи на территории Украины, преимущественно на юге зоны АТО», - отметил он.

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