"Приказы Зеленского и Путина": журналист рассказал, что нужно для прекращения огня на Донбассе

Посредником может выступить президент Франции Эммануэль Макрон.

Российский психолог и журналист Леонид Радзиховский сообщил, что на Донбассе огонь может прекратиться, если президент Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин отдадут приказы не стрелять.

Договоры о прекращении огня на востоке Украины будут нарушать до тех пор, пока это выгодно определенным силам в Украине и в России, говорится в блоге Радзиховского на Обозревателе.

Журналист считает, что в процессе разрешения конфликта на Донбассе "не хватает пустячка" — политической воли и посредника, который мог бы эту политическую волю пропихивать с двух сторон.

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По его словам, теоретически возможно, что таким посредником хочет выступить президент Франции Эммануэль Макрон.

"Договоров о том, чтобы взаимно не стрелять, было уже много. Их постоянно подписывают и их систематически нарушают… Если же на высоком политическом уровне, на уровне верховных главнокомандующих двух стран, Зеленского и Путина, не на бумаге, а реально отдается приказ о категорическом взаимном прекращении огня, значит, проблема решена…", — полагает он.